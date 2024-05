El duelo por una ruptura sentimental: cuánto dura y cuáles son las fases que debemos pasar para superarlo

"Es muy importante cerrar el acceso a esa persona con la que tuvimos una relación, es decir, no estar intentando interactuar con ella en cada oportunidad porque una de las cosas es hacerlo con la mayor dignidad posible y tener claro que si no nos quiere, ¿para qué querríamos estar allí?", nos explica. "No ir detrás o acudir a un lugar en el que sabes a ciencia cierta que va a estar", así como "no utilizar a otras personas como intermediarios para negociar en nuestro nombre y no intentar conseguir amigos a favor o en contra".