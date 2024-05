Fases de una ruptura amorosa: las cinco etapas por las que hay que pasar para superar el duelo

Es importante tener en cuenta que las rupturas no son fáciles, cada proceso es distinto, dependerá de si aún hay amor cuando acaba la relación, del grado de desgaste, de sí nos hemos sentido traicionados o decepcionados y además, el proceso de duelo no es lineal. Además, es importante no engañarse, "seguir teniendo contacto con la otra persona nos dificulta significativamente el proceso, ya que necesitamos deshabituarnos de los efectos neuronales que genera en nuestro cerebro ver a la otra persona", señala la psicóloga, mientras finaliza diciendo que "el amor es química y cuanto más nos expongamos, más dura va a ser la ruptura".