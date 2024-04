Cómo saber si tienes dependencia emocional de tu pareja y cuáles son las claves para superarla

Durante años, se ha asociado el término dependencia emocional a algo negativo, pero no es tan sencillo hablar de este término. "La dependencia emocional en sí misma, existe desde que nacemos", comienza diciendo la Dra. Celia Incio del Río, especialista en psicología y miembro de Top Doctors. "Cuando somos bebés, dependemos de nuestros padres para todo, sin embargo, ellos no dependen de nosotros para nada, a esto le llamamos dependencia vertical", o lo que es lo mismo, "relaciones en las que hay una jerarquía, ya sea por recursos o situaciones de indefensión o incapacidad". Este tipo de dependencia, como bien apunta la doctora, se va igualando conforme llegamos a la edad adulta, donde pasamos a vivir la denominada dependencia horizontal, "lo cual se refiere a aquella dependencia emocional que, inherente a la condición de seres humanos, sentimos por nuestra red de apoyo; familia, amigos, pareja…". En definitiva, la dependencia emocional en sí misma es algo natural y saludable, siempre que se encuentre en horizontalidad, "es decir, que sea recíproca, que no coarte la libertad de cada uno de los individuos más allá de los límites establecidos entre las partes, y que se viva desde el deseo y no desde la necesidad". ¿Cuándo está el problema? Cuando "nos encontramos viviendo en una relación en la que existe un enganche, en la que si me imagino sin la otra persona me siento como si estuviera sin oxígeno, y que sería incapaz de alejarme de ella a pesar del sufrimiento que esa relación me pudiera generar, es probable que esta dependencia emocional sí sea dañina y negativa".