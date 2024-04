Las claves (y errores más habituales) de la comunicación en pareja, el pilar para que sostiene toda relación

Las 'orange flags'. Son quizás las más desconocidas, a medio camino entre las green y las red flaghs también merecen atención. "Puede que tú y tu pareja os llevéis bien y solo tengáis 'green flags' a lo largo de la relación y que, de repente, haga un comentario que pueda molestarte; puede que no sea un punto de ruptura, pero es una orange flag que hay que tener en cuenta", explica West. "La mayoría de las veces, estas se solucionan por sí solas con una comunicación abierta y siendo sinceros el uno con el otro", y es que "las personas no son perfectas, todos estamos aprendiendo constantemente en lo que respecta a las relaciones, por lo que pueden producirse errores y acabar haciendo daño a nuestras parejas accidentalmente". La clave está en que "nos comuniquemos, escuchemos por qué nuestra pareja está enfadada, le demos una disculpa sincera y trabajemos para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir".