¿Tiene sentido “darse un tiempo” a lo Chenoa o es mejor cortar?

Considera, como cierre, que lo habitual es que al darnos un tiempo estemos en realidad estirando el chicle al tener miedo a la ruptura. “Si una relación no va, lo suyo es resolverlo en terapia de pareja, juntos. No tiene sentido tomarse un tiempo, porque eso hace que la pareja esté enganchada, se genere un apego ansioso y no no seamos capaces de tomar la decisión. No es la manera de resolver los conflictos de una relación”, sentencia.