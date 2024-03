El día en el que Nuria Roca fue a terapia de pareja y su marido Juan del Val dijo que tenía más sexo que ella

Nuria Roca no es solo musa de tendencias de moda, televisiva multifuncional e instagrammer con más de un millón de seguidores. Además, es uno de los pocos personajes públicos que nos ha hablado con inesperada sinceridad y en primera persona sobre cuestiones sexuales que, seguro, más de una hemos deseado comentar o curiosear en algún momento, pero no nos hemos atrevido. Los tabúes no valen para esta mujer que dejó boquiabierta a la audiencia cuando contó, con naturalidad, la relación poliamorosa y abierta que mantenía con su pareja, Juan del Val, y que constituía una de las claves del éxito de su relación ya que, en opinión de su marido, "la fidelidad es antinatural". "Aunque no es un día para hablar de ello", coincidían este jueves en 'El Hormiguero' ante la presencia de Tamara Falcó, que acaba de poner punto final a su relación con Íñigo Onieva tras filtrarse los vídeos de su infidelidad.