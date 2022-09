La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha culminado con sus 'unfollows' respectivos. ¿Quién se sigue tras haber roto su relación, y quien no? Te sorprenderías.

Clara Hernández

Hay amores que comienzan con un 'follow' y se afianzan con likes apasionados.Y desamores que marcan el 'feed' con repentinas desapariciones y cancelaciones. El 'unfollow' (dejar de seguir en las redes) es, sin embargo, el gesto definitivo; el encargado no solo de descoser una relación, sino de comunicarlo abiertamente. Es el "no quiero saber nada más de ti" y la herramienta actual más eficaz para confirmar al mundo entero (vía online) que una relación ha expirado; y, posiblemente, que esta no lo ha hecho en términos amigables y que sus protagonistas se proponen pasar página.

En las últimas horas, la ruptura definitiva de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, apenas cuatro días después de que ambos comunicaran su compromiso de boda, cobraba carácter oficial con los unfollows por ambas partes. Además, la hija mediana de Isabel Preysler habría bloqueado a su ex. Hasta ese momento, y pese a que había circulado un vídeo en el que Íñigo Onieva aparecía besándose con otra joven en el Festival Burning Man 2022, nada se daba por sentado. Hasta ahora. De nada ha servido que Íñigo Onieva haya entonado un 'mea culpa' arrepentido: la relación no seguirá.

No son los únicos que han firmaron con 'unfollows' su separación. Miley Cyrus y Liam Hemsworth dejaron de seguirse allá por 2013, tras una de sus separaciones, pero luego volvieron a ser amigos digitales para, finalmente, darse la espalda en las redes definitivamente.

Por su parte, María Pedraza y Jaime Lorente, pareja en la serie 'Élite' y en la vida real durante dos años, han preferido seguir su amistad digital.

Al margen este ejemplo, sí hay otros muchos fans del método de los 'unfoloow' que, por otra parte, puede ser hasta recomendable, ya que uno de los consejos de los expertos ante el fin de una relación es evitar revisar las redes sociales o conexiones de WhatsApp del otro. Es decir, evitar el 'orbiting' (seguir a tu ex en redes) y, en lugar de eso, cortar por lo sano.

Así, The Weeknd dejó de seguir a Bella Hadid durante el tiempo que estuvo saliendo con Selena Gomez y poco después de que la hermana de Gigi hiciera lo mismo. Después ambos volvieron, luego volvieron a dejarlo y, su contacto digital desapareció.

¿Y qué pasa con Selena Gomez y Justin Bieber, exnovios adolescentes y reincidentes antes de que el segundo decidiera consolidar su relación con Hailey Baldwinm con quien finalmente se casó? Tampoco hay conexiones de Instagram entre ambos, los 'unfollow' se mantienen firmes, lo mismo que entre Emma Watson y Chord Overstreet, que lo dejaron en 2018 ptras seis meses de romance o entre Chloé Grace Moretz y Brooklyn Beckham.

Tampoco queda ni rastro de amistad en clave bits entre Úrsula Corberó y Andrés Velencoso, que mantuvieron un noviazgo antes de que ella saliera con Chino Darín.

Ya en 2016 supimos que Chenoa había dejado de seguir a David Bisbal en Instagram. Te ahorramos la búsqueda: Bisbal tampoco sigue a la mallorquina.

Sin embargo, sí hay finales desiguales: mientras Paula Echevarría sigue contando con su exmarido, David Bustamante, en su lista de seguidos, este la ha tachado de la suya.

Hay quien prefiere mantener la amistad digital más allá de la romántica, como Amaia Romero y Alfred García, o la pareja formada por Clara Lago y Dani Rovira, o Gigi Hadid y Zayn Malick, a quienes tal vez el hacer 'unfollow' les resulta demasiado inmaduro o descortés.

Hay gustos y parejas para todo.