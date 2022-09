Los detalles de la pedida de Tamara Falcó y la fecha de su boda con Íñigo Onieva

Tras anunciar que se casa, la hija de Isabel Preysler ha desvelado en El hormiguero dónde y cuándo será la gran celebración que todos esperan y cómo fue el momento en el que su novio le propuso matrimonio.

Julia García

"Soy muy feliz, en eso se resume", comenzaba el texto con el que vía Instagram Tamara Falcó daba la noticia que muchos llevaban meses esperando: ella e Íñigo Onieva estaban prometidos. Un mensaje en el que reflexionaba sobre el amor y agradecía a su novio el haberle propuesto ser su "compañera de por vida" porque decía sentirse "la mujer más afortunada del planeta" y que iba acompañado de una instantánea de ambos besándose en la que la diseñadora y chef muestra su anillo para anunciar que va a casarse. "El sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", escribe la hija de Isabel Preysler.

Horas más tarde de que a esta publicación le llovieran los 'likes' y los comentarios de felicitaciones, Tamara Falcó se sentaba en el plató de El hormiguero para dar sus primeras impresiones tras el sonado anuncio y para contar a los teleespectadores cómo fue el momento en el que su novio decidió pedirle matrimonio.

"Estábamos cenando, yo estaba tomando mi sopa de ayuno y veo a Íñigo nervioso diciendo "vamos a poner unas velas", "vamos a abrir un vino"... y de repente me dice "Como ha sido nuestro aniversario tengo dos regalos, elige una mano". Toqué una de ellas, me dijo que había acertado, sacó el anillo y me dijo "¿te quieres casar conmigo?", relata emocionada la que fuera ganadora de Masterchef Celebrity.

"No me lo esperaba", confiesa Tamara Falcó, quien se lamentó entre las risas de sus compañeros del look escogido para una ocasión tan especial: "Me paso los días producidas y justo tiene que pasar el día que llevo mallas", bromea. Después cuenta la protagonista del reality La Marquesa que se abrazaron y bailaron. "Fue todo muy bonito, estaba tan emocionada", asegura.

El día del "sí, quiero"

De momento no ha querido dar más detalles sobre lo que tiene pensado para el gran día pero Tamara Falcó aprovechó su aparición en televisión para desvelar que ya tenían fecha y sitio elegidos para la gran celebración. "Si todo va bien nos casamos el 17 de junio", anunció. Será una boda en la que por supuesto estarán presentes sus familiares y amigos y tendrá lugar en la finca El rincón. "Es un sitio muy romántico que significa mucho para mi", explica la Marquesa de Griñón, quien en el programa de Netflix ya había aprovechado para reformar el espacio con el fin de convertirlo en un restaurante efímero.