La hija de Isabel Preysler ha anunciado que se casa con su novio desde hace dos años, Íñigo Onieva. "Al final, en la vida lo único que importa es el Amor", reflexiona.

Cristina Delfín

Está confirmado: Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casan. Ha sido la primera quien lo ha compartido en las redes junto a una fotografía en la que aparecen ambos besándose y un largo texto en el que reflexiona sobre la importancia del amor y la felicidad que siente en estos momentos. "Soy muy feliz, en eso se resume", comienza la publicación, que también constituye una declaración para su pareja y una catarsis de sentimientos. Ambos comenzaron hace dos años una relación que se confirmó en noviembre de 2020.

"Antes de conocerte, Íñigo, me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Que locura! Pero como diría una sabia mujer, es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios, al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo.

Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero", reza el texto, que ha sido recibido en Instagram con una lluvia de felicitaciones, entre ellas de Paz Vega o Netflix (la plataforma responsable de emitir el espacio de telerrealidad sobe su vida, 'La marquesa').

Por su parte, Íñigo Onieva ha subido un story en su perfil de Instagram donde comparte la publicación de Tamara Falcó junto a la frase 'Luckiest man' ('El hombre más afortunado').

Ya el 'reality' de Netflix indicaba este verano que Tamara "quería ver vestidos de novia", aunque la ganadora de MasterChef Celebrity no aclaró si sus planes de boda eran a corto o largo plazo. Entonces, incluso, recordó aquellos años en los que se planteó ser monja: "Al final ese no era el plan de Dios y decidió sumarle a mi vida un novio. Íñigo y yo somos muy diferentes, pero nos complementamos de maravilla". También nos dio pistas sobre cómo podría ser su boda o su futuro vestido de novia: en la producción de Netflix, afirmó que sus vestidos de novia favoritos eran los de Carolina Herrera, y que el banquete podría celebrarse en El Rincón, el palacio castillo del siglo XIX que heredó de su padre, el marqués de Griñón, en Aldea del Fresno (Madrid).

En una entrevista con Woman, el pasado mes de mayo, indicó que estaba viviendo un momento superbonito y que el noviazgo (que ahora cumple dos años) le estaba sirviendo para que la pareja se conociera. Sin embargo, no descartaba una boda: "La idea es que sí, ¿no? Si no, no estaría con esa persona. Pero por ahora no hay planes como tal".

Desde aquí, además de no poder esperar para ver los increíbles trajes de novia con los que, seguro, nos fascinará, queremos desearles lo mejor a los novios. ¡Felicidades!