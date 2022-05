Tamara Falcó: "Estar bajo el foco mediático pone una presión añadida, pero estoy viviendo un momento bonito"

Cercana, natural, autoexigente. En las distancias cortas Tamara Falcó, protagonista de la portada del número de junio de la revista Woman, es tal cual se muestra ante las cámaras. Auténtica.

Tamara Falcó no es una 'celebrity' al uso. Capaz de compaginar su título nobiliario con una notable destreza para moverse en los platós de televisión, en los últimos años su estilo de vida ha suscitado casi tantos titulares como su exclusivo vestidor o sus relaciones sentimentales. A sus 40 años, la marquesa de Griñón está lista para afrontar todo tipo de retos, como abrir su propio restaurante, diseñar una colección de joyas para Tous o rodar un 'reality' sobre su día a día.

Mientras esperamos el estreno de su documental en Netflix, quedamos con ella para charlar a las afueras de Madrid y, además, hablamos con su gente de confianza (Isabel Preysler, Xandra Falcó, Pablo Motos, Rosa Tous, Julio Iglesias Jr., Mario Vargas Llosa...) para conocer cómo es en la intimidad. Puedes ver el reportaje completo en el número de junio de la revista Woman.

¿Qué significa ser marquesa en el siglo XXI?

Bueno, el marquesado es realmente un título nobiliario que no se hereda como tal, sino que ostentas si te lo concede el rey. La idea es que tiene unas personas que van a protegerle, a él y a su familia siempre.

A parte eres empresaria, tertuliana, chef, 'influencer'... ¿Cómo compaginas todas estas facetas?

Tengo la suerte de tener un gran compañero de vida, que es Íñigo, que me da mucho cariño y que me hace reír; y unas compañeras estupendas y una familia que me apoya. Con eso voy equilibrándolo todo.

¿Qué tal llevas que tu relación haya estado bajo el foco mediático desde el primer día?

Estar bajo el foco mediático pone una presión añadida. Si ya un noviazgo sirve para conocerse, pues esto es como que todo el mundo anda hablando y pone una presión extra. Pero es verdad que vamos pegando saltos y cuando superamos esas pruebas nos volvemos más fuertes. Gracias a Dios, él nunca ha sido una persona que se avergüence de estar delante de la gente… hay personas que son muy vergonzosa y que cuidan mucho su vida privada; él siempre ha sido muy alegre, le encanta hablar con todo el mundo, me cuenta su madre que desde el carrito. Esa personalidad extrovertida suya creo que ayuda.

¿Y escucharemos campana de boda pronto?

(Risas) El noviazgo sirve para conocerse y estoy viviendo un momento superbonito. La idea es que sí, ¿no? Sino, no estarías con esa persona. Pero por ahora no hay planes como tal.

Podríamos decir que ganar ‘MasterChef Celebrity’ fue el gran punto de inflexión de tu carrera. ¿Qué balance haces de estos tres años?

Definitivamente ‘MasterChef’ fue una oportunidad brutal, es lo que tiene estar en un programa de éxito y sobre todo en un 'talent show'. Creo que es algo que Shine Iberia [la productora] hace fenomenal: sacar tu verdadera esencia, para bien o para mal, porque hay gente que no ha salido tan beneficiada del programa. En mi caso, siento que me di a conocer de otra forma y eso tuvo un efecto increíble sobre lo que iba a ser mi futuro. También creo que ha habido muchos ganadores y ganadoras de ‘MasterChef’ pero yo, gracias a Dios, tengo un gran equipo y seguimos una estrategia supercoherente.

¿Cuál es esa estrategia?

Meternos en proyectos que tengan que ver entre sí y conmigo. Gracias a esa estructura de trabajo, después de mucho tiempo, llegan colaboraciones como la de Tous o viene Netflix y nos dice que quiere hacer un documental… Eso es trabajo, trabajo y trabajo. Y, definitivamente, ‘MasterChef’ me ayudó en ese punto y, además, me descubrió mi pasión por la cocina.

Hablando de Tous, ¿cómo ha sido el proceso de diseñar tus propia colección de joyas?

Ha sido muy fácil porque Tous tiene un equipo estupendo, además de las hermanas, que son maravillosas, tienen a una gente fabulosa que me ha ayudado en todo. Me han enseñado un montón sobre la artesanía, lo que conlleva hacer una medalla con una filigrana tan complicada, he aprendido sobre las micras del oro… Ha sido un proceso muy bonito y, como era algo muy personal, ha llegado a la gente. Creo que quien me conoce ha comprado la medalla porque ha visto que yo me la ponía, que era mía.

Te refieres a la medalla que llevas puesta. ¿Es tu pieza favorita de la colección?

Sí, la llevo siempre puesta. Es muy especial porque es un legado de familia: a mí me la regaló mi madre por mi primera comunión y yo creo que muchas veces lo difícil de esas piezas es ponértelas ahora porque las joyas han cambiado mucho. Entonces he intentado darle una vuelta con Tous y creo que eso ha sido un éxito porque tiene las dos partes: moda y alma.

¿Qué te aporta la religión en tu vida?

No es la religión como tal, es que yo realmente he descubierto el amor de Dior. A veces, decir "la religión" suena como algo lejano y a mí lo que realmente me ha cambiado la vida ha sido sentirme amada por Dios y es algo que deseo para todo el mundo.

Ahora que has terminado de rodar tu 'reality' para Netflix, ¿qué nos puedes adelantar de este proyecto?

Ha sido interesante porque no sabíamos la dimensión y el impacto que iba a tener en mi vida, aún ni ha salido, pero me refiero a la cantidad de horas que iba a suponer, gente involucrada y viajes que íbamos a realizar… Toda una experiencia. ¡Esperemos que sea muy guay!

Recientemente anunciabas tu intención de abrir un restaurante en El Rincón (el palacio de su padre en Aldea del Fresno). ¿Cuál es el plan?

Estamos muy emocionados con el proyecto porque estamos poniendo muchísimo esfuerzo y será un restaurante efímero: solo estará durante 3 semanas. Es una casa antigua, un palacio en realidad, que ha estado cerrado durante bastante tiempo y necesita bastante reforma, pero allá que vamos. Es un proyecto bonito, yo no sabía que era uno de los sueños de mi padre, me lo contó mi hermana Xandra hace poco.

¿Te gusta más ser anfitriona o invitada?

¡Las dos cosas! Me encanta ser anfitriona y recibir bien, pero también me encanta cuando me reciben bien, me parece un gesto de amor, cariño y delicadeza tremendo.

Tus looks llenan titulares a diario. ¿Qué piezas no pueden faltar en tu armario?

En mi armario perfecto es imprescindible una camisa blanca. Mis vaqueros de campana negros también son necesarios; y mi cinturón de Celine, mi bolsito pequeño de Loewe, el ‘Puzzle’, mi medalla de Tous, un plumas de Ecoalf… Pequeñas cosas que puedo combinar entre sí, que sean básicos pero que según cómo los combine pueda usarlos para la noche o para el día.

Si hablamos de belleza, ¿cómo y dónde te cuidas?

Para mis tratamientos de belleza voy a Carmen Navarro y a la 'maison' Sisley y para cuidarme la piel a la Clínica Dermatológica Internacional con el doctor Ruiz. Para cortarme el pelo confío en un chico que se llama Juan Varez y las mechas me las hago en Peque, como toda la vida, y las uñas en Manos de Seda.

