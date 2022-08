Tamara Falcó, 'La Marquesa', en 9 frases: "Lo que podría parecer una vida de película, para mí no deja de ser lo más normal del mundo"

Tras meses de grabación, el 'reality' de la hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón llega este 4 de agosto a Netflix. Estas son algunas de las series que quedarán para la historia.

SILVIA VÁZQUEZ

Su espontaneidad unida a la cantidad de horas que pasa en los platós de televisión y las decenas de entrevistas que ha concedido en su vida han hecho que, a lo largo de los años, Tamara Falcó nos haya regalado numerosas frases para el recuerdo. Y, como era de esperar, 'La Marquesa', el documental que estrena este 4 de agosto en Netflix, está plagado de ellas. Aquí van algunas de las más virales.

Sobre su familia: "Soy hija Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes de España, y de Carlos Falcó, un conocido viticultor, marqués de Griñón y Grande de España". Las referencias a su familia son constantes durante todo el documental, en el que expresa sin tapujos cuánto añora a su padre o cómo es en realidad la relación que mantiene con su madre: "No es una madre que te regale la oreja. [...] Mi madre siempre me baja los humos", asegura. También tiene un papel fundamental Mario Vargas Llosa, actual pareja de Isabel Preysler y de quien afirma que "te hace sentir como si fueras la personas más importante".

Sobre su vida: "Sí, soy marquesa. Cuando abrimos el testamento no me lo podía creer", asegura. Y es que las últimas voluntades de su fallecido padre disponían que fuera su hija mediana, la más popular, quien heredara su título nobiliario, algo que pilló por sorpresa a toda la familia. "Lo que podría parecer una vida de película, para mí no deja de ser lo más normal del mundo", se sincera, en referencia a sus viajes a Nueva York y París, su día a día como 'influencer' y la atención que suscita en la prensa. "Casi toda mi vida está contada en las portadas de las revistas", apunta al respecto; de hecho, en el 'reality' podemos ver cómo discurre la sesión de fotos que Tamara Falcó protagonizó para el número de junio de la revista Woman.

Sobre Íñigo Onieva: "Nos peleamos mucho, tenemos unas broncas que parece que se vaya a caer el mundo, pero luego todo se soluciona porque hay mucho amor", cuenta sobre su chico, que es uno de sus apoyos fundamentales y, también, el responsable de que no siguiera el camino de la fe. "Llegué incluso a plantearme ser religiosa, aunque al final ese no era el plan de Dios y decidió sumarle a mi vida un novio". Su relación ha acaparado titulares desde el primer día, algo que, según nos confesó en la entrevista les "pone una presión añadida". ¿Y sobre sus planes de boda? En el 'reality' abundan los guiños al respecto y, cuando le preguntamos por la posibilidad de darse el 'sí, quiero', respondió entre risas: "El noviazgo sirve para conocerse y estoy viviendo un momento superbonito. La idea es que sí, ¿no? Sino, no estarías con esa persona". ¿Oiremos campanas de boda pronto?

Sobre su restaurante: "Mi verdadera pasión la descubrí en las cocinas: soy chef, por eso me he propuesto abrir un restaurante". Sin duda, Masterchef marcó un punto de inflexión en su trayectoria y, también, en la percepción que el gran público tenía sobre ella. Por eso no es de extrañar que el hilo central de la docuserie gire precisamente en torno a la creación de su propio restaurante, un proyecto efímero en El Rincón (el palacio que heredó de su padre en Aldea del Fresno) con el que, además, hará realidad uno de los grandes sueños de su padre.