Nuria Roca: "Si la televisión no se hubiese cruzado en mi camino, ahora estaría trabajando en la construcción"

Una de las mayores debilididades de Nuria es la moda y en cada una de sus apariciones, que no son pocas precisamente, nos lo demuestra. Ya es toda una referente en cuanto a estilo, y quizás la clave de este éxito es que tiene las cosas demasiado claras. "Nunca me pondría algo con lo que no me viera favorecida", asegura.