El truco de Nuria Roca para darle a un traje negro un aire completamente diferente

El armario de Nuria Roca es toda una explosión de color y diversión. En él se pueden encontrar prendas que no entienden de minimalismo como su comentado vestido tranpantojo y otras que simplemente aparecen en tonalidades como el fucsia, el verde, el naranja, el morado o el amarillo. ¿Significa esto que no hay espacio en él para el elegante negro? En absoluto. Este también forma parte de los looks de la presentadora, aunque siempre sabe cómo darle un toque especial para que no resulte excesivamente serio.