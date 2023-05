Vuelve Operación Triunfo con Chenoa como presentadora: así será la nueva edición

"Son experiencias que quedan para toda la vida. Amo OT, por supuesto que lo quiero. Me encantaría, no diré que no [...] Sería un proyecto que evidentemente sería cerrar mi círculo, porque yo estuve en la primera edición. Sería muy especial son experiencias que quedan para toda la vida. Amo OT, por supuesto que lo quiero. Me encantaría, no diré que no", explicó la artista, sobre su paso por el programa que le dio la fama y en el que se enamoró de su compañero David Bisbal.