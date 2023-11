Chenoa se divorcia: todos los amores fallidos de la presentadora

Con quién se le vio más tiempo en público y siempre muy ilusionada pese a que su historia de amor fue relativamente fugaz –solo estuvieron juntos un año– fue con el empresario teatral, Alaín Cornejo. "No hay posibilidad de volver con él. Lo nuestro se ha acabado, pero de buen rollo. Jamás he hablado mal de ninguna de mis exparejas. Ha habido dolor, pero hay que seguir", contó a Vanitatis al poco de romper con él en una entrevosta en la que también confesó haber tenido "mucha suerte profesionalmente, en cambio, no tanto en el amor. Mis relaciones no han cuajado. Pero creo que lo triste es no enamorarse y yo sí que lo hecho", reconoció.