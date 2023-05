Chenoa vuelve a ponerse sus vaqueros de la suerte más de 20 años después para presentar el nuevo OT

"No me los había vuelto a poner, pero me los había guardado porque es un recuerdo muy bonito. Me dije 'cierro el círculo y voy con todas'. Que me entrasen ha sido como una premonición", ha explicado la artista en la rueda de prensa en la que ha estado junto a Noemí Galera, directora de la academia de OT y Tinet Rubira, director del show.