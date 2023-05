El look princesa de Chenoa para dar la mejor noticia del año

Y aunque la noticia ha sido lo más destacable, no podemos pasar por alto el fantástico look con el que Chenoa ha decidido comunicarla. Aunque no podemos apreciarlo al completo en la instantánea compartida en su perfil, la cantante ha elegido un estilismo de princesa formado por un top de brillantes en color dorado (y que es tendencia total) y una pieza de tul con mucho volumen (que podría ser, por ejemplo, una falda).