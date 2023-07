El feísimo gesto de Bisbal a Chenoa: "Yo no lo hubiera hecho"

Después de que Barneda expresara su sorpresa por lo sucedido y recalcara lo que había trascendido ("Se sabe que están haciendo un documental sobre su trayectoria (...), y que al estar editándolo ha pedido que se elimine toda la parte de 'Operación Triunfo' y sobre todo, toda la parte de Chenoa"), Soraya ha concluido con su opinión más sincera: "A mí no me parece bien. Yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de David Bisbal, no es el mío".