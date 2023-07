Chenoa: "Soy intensa tranquilamente"

A veces sí; a veces, no. Tengo mis días. Algunos días me apetece arreglarme más y ponerme un labio rojo y unas uñas rojas y necesito ese toque, y otras veces me apago y me pongo muy beige. En general mis gustos van poco por el estampado, me gustan más las líneas suaves aunque en verano me animo un poco más con los colores. Tengo este tono de piel porque mi abuela era libanesa y soy medio árabe y a la hora de vestirme y maquillarme juego mucho con los ojos rasgados. Y sobre todo me importa estar cómoda, me priva mucho el tacón, sé que hace muy bonito, pero, jolín, cuesta.