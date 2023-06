Atención al fiestón que organiza Amazon para el Prime Day: una verbena de pueblo en la que no te podrás creer quién actúa

Para coronar este día repleto de entretenimientos para todos lo públicos y gustos llega la propuesta de la mano de Amazon Music, que no puede ser otra que música en directo. El evento se cerrará con un total de tres conciertos en los que podremos ver como se suben al escenario el grupo 'No me pises que llevo chanclas' (los autores de temazos como "Ojalá no te hubiera conocido nunca"), el gran Hendy Méndez y la estrella que nos representó en Eurovisión 2022: ¡Chanel!