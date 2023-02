El ejercicio para conseguir los abdominales de Chenoa y fortalecer todo el cuerpo

Creemos que el inicio de nuevo año es perfecto para ponernos manos a la obra con ese cambio de rutina y con ese cambio físico que nos hará sentirnos bien por dentro y por fuera. Fortalecer pierna, glúteo y tener una rutina semanal para fortalecer los brazos, no será suficiente si el 'core' no está bien entrenado. Fortalecer el abdomen no solo tendrá como objetivo lucir ese deseado vientre plano, también ayudarnos a que nuestra resistencia y a que nuestro entrenamiento mejore.