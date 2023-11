Las complicadas razones por las que Chenoa se separa de Miguel Sánchez Encinas

Bisbal ha respondido de manera muy airada y con un gesto de hartazgo a una periodista que le preguntó si se podía "Cerrar el capítulo ya de las rencillas con Chenoa?": "No, yo creo que es que eso lo provocáis vosotros. A vosotros os gusta mucho la confrontación, esa es la palabra, porque realmente el hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual no significa que no nos respetemos o que seamos enemigos. Eso lo provocáis más bien vosotros, eso está claro", ha respondido, con gesto molesto.