Aitana y Sebastián Yatra anuncian nueva canción con nombre de ciudad en la que fueron muy felices

Sin embargo, Aitana ya se había encargado de adelantarle a sus fans que esta misma semana podríamos escuchar un nuevo tema suyo, porque hace cuatro días, Ocaña anunció que el 26 de abril vería la luz su nueva canción aunque, en aquel momento, nada hacía sospechar que fuera a ir de la mano de Yatra: "He decidido volver donde fui muy feliz, y aunque os suene raro, en 2015 Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más, es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro pero, me siento muy conectada con este lugar. Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar… A veces la vida no es tan fácil como uno se imagina de pequeño, pero yo he tenido mucha suerte. Qué bonito es sentir todas las emociones y así saber que estamos vivos. Agradezco que los míos estén sanos, al final eso es lo más importante, y así poder disfrutar de toda una vida juntos", escribió en su cuenta de Instagram.