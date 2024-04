Aitana anuncia nueva música antes de verano, ¡y una colaboración internacional!

Desde que Aitana lanzó el pasado mes de septiembre su tercer disco de estudio, 'Alpha', no hemos podido volver a disfrutar de música nueva por parte de la catalana. Con quince canciones entre las que se incluyen colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Rels B o Danna Paola, este tercer álbum le ha servido para conquistar escenarios de todo el mundo en una gira que aún no ha terminado. Sin embargo, los verdaderos fans de Aitana están ansiosos por escuchar esos temas nuevos en los que está trabajando, pues como ha aclarado la ex triunfita en numerosas ocasiones, ha dedicado los últimos meses a trabajar y a componer.