¿Te apuntas a la nueva revolución gastronómica? Estos son los alimentos que deberías priorizar, según los expertos, para comer sano y sostenible (de verdad)

Comer sano se ha convertido en tendencia. Y bendita sea. Por moda o por conciencia, incorporar alimentos saludables a nuestra dieta es una decisión que, además, puede mejorar la salud del planeta. Sin embargo, no siempre tenemos claro qué es una alimentación saludable, un concepto que se presta a numerosas interpretaciones y no pocos mitos. Según Andrés Morán, executive head chef de Sha Wellness Clinic, comer sano pasa, en primer lugar, por entender qué alimentos nos sientan mejor y nos ayudan a conseguir la mejor versión de nosotros mismos, teniendo como base una dieta basada en verduras, legumbres y cereales integrales de origen orgánico, para a partir de ahí hacerlo lo más variado posible y equilibrado en el día a día. Y eso no significa renunciar a disfrutar de la comida porque como expone Ferrán Adriá en el prólogo de “El poder de la nutrición saludable”, el libro de recetas saludables editado por Sha, “la gastronomía es un placer, es un arte capaz de transportarnos y hacernos soñar, pero sobre todo es una forma de nutrirnos, de llenarnos de energía y de cuidar nuestra salud y bienestar”.