Las ‘red flags’ que tienes que tener en cuenta antes de empezar una relación con un Virgo

Además, otro aspecto a tener en cuenta es su forma de actuar frente a las discusiones, son algo "enfadicas". Y es que pueden llegar a ser muy intensos si algo les molesta. Aunque, eso sí, si no tiene la suficiente confianza contigo es probable que no pierda el tiempo en discutir, simplemente, te ignorará y te tachará de su agenda. Sin embargo, esto no ocurre con su círculo, ya que, en este caso, no cesarán en su empeño de demostrar que tienen la razón: le dan demasiadas vueltas a las cosas. En general, les cuesta bastante reconocer los errores, no olvides que son muy maniáticos y extremadamente perfeccionistas, así que, no es de extrañar que tengan un gran nivel de exigencia ante todo lo que les rodea y, por supuesto, consigo mismos.