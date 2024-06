Las cinco series perfectas para ver con un Géminis

Esta serie sigue el auge y caída de la banda de rock protagonista, cuyos miembros se ven catapultados del anonimato a la fama, todo para acabar tomando caminos separados después de una gira y un concierto que agotó las entradas en 1977. Pero, por encima de todo, es una historia de amor y desamor entre Daisy Jones (Riley Keough), una particular joven que en un ambiente dominado por hombres quiere ser considerada como una verdadera cantautora, y Billy Dunne (Sam Claflin), el líder de The Six, y cuyas personalidades no tardarán en chocar por el rumbo que tomará la banda.