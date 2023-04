Los pueblos más bonitos (y menos conocidos) que tienes que visitar antes de que se hagan virales

Existen infinidad de rankings en los que se desgrana cuáles son los pueblos más bonitos de España. En ellos, no suelen faltar localidades tan famosas como Santillana del Mar, Comillas o Mijas. Sin embargo, hay otros tesoros en nuestra geografía que no suelen aparecer en estas icónicas listas y, sin embargo, son una auténtica maravilla. Además, el hecho de que permanezcan ocultos, tiene una gran ventaja y es que no están masificados. Por lo que pasear por sus calles, se convierte en una experiencia de lo más relajante y no tendrás que pelearte con cientos de turistas para conseguir la foto perfecta.