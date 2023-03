Cinco pueblos preciosos y cerca de Madrid para una escapada de última hora

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, si todavía no tienes tu viaje o cuentas con pocos días para disfrutar de estas pequeñas vacaciones, salir de la ciudad y desconectar... No te preocupes porque no es necesario que te vayas muy lejos. Cerca de Madrid hay una infinidad de pueblos –muchos de ellos realmente idílicos– que merece la pena visitar. Localidades llenas de encanto, con calles empedradas, monumentos medievales o una naturaleza envidiable que se encuentran entre las más bonitas de España. ¿Lo mejor? Tardarás, aproximadamente, una hora en llegar.