La reina Isabel II en la cultura popular: de la formalidad a la canción protesta

Más de siete décadas en el trono dan para mucho y eso se ha reflejado tanto en películas y series como en canciones

Noelia Murillo

A lo largo de la historia, la pintura, el cine, la música y el arte en general ha demostrado ser el claro reflejo de la sociedad y lo que le rodeaba en dicho momento. A pesar de la censura, muchos han encontrado la mejor manera de expresar sus sentimientos a través de películas, canciones y, con cada vez más frecuencia, las series.

El hecho de ser una de las personas más famosas del mundo, así como las más de siete décadas que se ha mantenido en el mismo lugar han hecho de la reina Isabel II objeto de homenajes tanto en la cultura popular inglesa como a nivel global.

Por ello, la monarca se ha dejado ver en producciones que van desde 'Los Simpson' a la actual 'The Crown', pasando por 'The Queen' e, incluso, 'El discurso del rey'. En la primera de estas series ha llegado a aparecer hasta en seis episodios, mientras que en la producción que firma Netflix es la protagonista absoluta.

Interpretada por diferentes actrices, como Claire Foy en sus primeros años de reinado y Olivia Colman más adelante, la serie ha tenido un éxito rotundo y, para muchos, ha puesto en el mapa a algunos miembros de la familia real británica con menor exposición ante los medios, como las princesas Anna y Margarita.

Precisamente hace unos días se cumplió el 25 aniversario de la muerte de Lady Di, momento en que muchos canales de todo el mundo optaron por retransmitir una vez más documentales de la princesa de Gales, la famosa entrevista que ofreció a la BBC y, por supuesto, la película 'The Queen'. En ella, la actriz Helen Mirren encarna a la monarca precisamente en el momento en el que el mundo conoce la noticia de su muerte.

Esta película, dirigida por Stephen Frears, viene a contar cómo la reina digirió aquel acontecimiento también histórico y el modo en que su reacción influyó tanto en la sociedad como en la imagen de la Corona británica. La actriz encargada de darle vida, tan espléndida como siempre, logró recibir el Oscar y siempre será recordada, además de por su interpretación en el largometraje, por su extraordinario parecido con la protagonista de la historia.

Por otra parte, la figura de la reina ha estado presente en otras producciones aunque con menor representación. Por ejemplo, fue ella misma quien protagonizó junto a Daniel Craig en el papel de James Bond un 'sketch' con el que dio comienzo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Asimismo, se la ha visto representada en películas como 'El discurso del rey', en la que aparece siendo niña, ya que la trama de la cinta se centra en la historia de su padre, Jorge VI.

En cuanto a la música, si hay una canción que destaca por encima del resto es 'God Save The Queen', de Sex Pistols, que se lanzó precisamente en una de las grandes fiestas de la Familia Real británica, el Jubileo. Aunque inicialmente llevaría el título de 'No Future', la banda optó por publicarla con otro título en su primer y único álbum de estudio, 'Never Mind The Bollocks'.

Lo cierto es que el respeto a la figura de la reina brilla por su ausencia en la letra, donde se la tacha de promover un "régimen fascista" y una "figura decorativa". No obstante, fueron miles de jóvenes los que se sintieron identificados con ella y, a pesar de que la BBC y otras emisoras de radio la censurasen, fue una de las más populares del momento, a finales de la década de los 70. A día de hoy, por ejemplo, continúa siendo uno de los temas más famosos de la formación británica.

Por su parte, The Smiths tampoco tuvieron mucho tacto con la monarca más longeva de la historia en su tercer álbum de estudio 'The Queen Is Death', publicado en 1986. Lo que hoy muchos consideran una predicción por motivos lógicos en realidad nada tuvo que ver a la hora de elegir el título. Según trascendió en su momento, su nombre deriva de la obra de Hubert Selby Jr. 'Last Exit to Brooklyn' (1964), un libro muy adelantado a su tiempo, en el que se tratan temas como la violencia o la prostitución.

A pesar de que no hay paralelismo aparente entre la realeza británica y este escrito, en la letra de la canción que contiene ese título sí que hay referencias a un tal 'Charles', que se dirigen sin duda al hijo de la reina, Carlos de Inglaterra. Algo más atractiva se presenta 'Her Majesty', de The Beatles, incluida en el exitoso disco 'Abbey Road'. En ella, Paul McCartney habla de que algún día le gustaría estar con "ella", que presumiblemente sería la reina. Conviene mencionar que este corte, que dura apenas unos segundos, se publicó tan solo cuatro años después de que la formación de Liverpool recibiese la Orden del Imperio Británico.