Premios Emmy: Succession se convierte en la gran nominada y Zendaya podría volver a hacer historia

Un repaso por la lista de series a las que deberías dar una oportunidad según la organización de los galardones más importantes de la televisión.

María Aguirre

El próximo 12 de septiembre tendrá lugar la 74ª edición de los Premios Emmy, algo así como los equivalentes a los Oscar de la televisión que cada año reconocen el trabajo de una industria que ha ido ganando cada vez más peso en todo el mundo con todo lo que eso conlleva. Habrá que esperar hasta entonces para saber cuáles son los títulos y artistas imperdibles según los académicos pero lo que sí que podemos es ir haciendo quinielas sobre cuáles son nuestros favoritos en función de los que han sido nominados en las diferentes categorías.

Ted Lasso, que en el 2021 se llevó el honor a Mejor Serie de Comedia, podría repetir hazaña porque vuelve a optar a este galardón junto a Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel, Solo asesinatos en el edificio y Lo que hacemos en las sombras; pero es que además podría alzarse también con premio en las categorías de Mejor actriz de reparto –Sarah Niles, Sheryl Lee Ralph, Juno Temple y Hannah Waddingham– así como en Mejor Actor Principal –Jason Sudeikis– y Mejor dirección. Aunque, para favorita, Succession, que en la categoría de drama opta a 25 estatuillas ni más ni menos.

Otra de las que puede presumir de partir con respaldo es El juego del calamar, el gran fenómeno de Netflix que ya está trabajando en su segunda entrega, ha logrado 14 nominaciones en esta edición de los Premios Emmy.

Como era de esperar, el nombre de Zendaya ha vuelto a sonar cuando se ha anunciado el de las nominadas a mejor actriz principal en una serie dramática junto con el de Reese Witherspoon por The Morning Show, Jodie Comer y Sandra Oh por Killing Eve, Laura Linney por Ozark y Melanie Lynskey por Yellowjackets.

La flamante protagonista de Euphoria ya puede presumir de contar en su casa con un Emmy por el mismo papel de la enigmática Rue, por lo que ha hecho historia al ser la más joven nominada en dos ocasiones en este apartado y también en el de productora, donde es ya la mujer más joven que opta a este reconocimiento. En el ámbito de producción, por cierto, competirá contra Selena Gomez por su labor en la divertida Only murders in the building.

En el apartado de miniseries, es La asistenta, el título protagonizado por Margaret Qualley es uno de los que podría recoger el testigo a Michaela Cohen por I may destroy you en la categoría de mejor guion, una categoría en la que está junto a Dopesick: Historia de una adicción, The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, I'm In A Hurry, American Crime Story: Impeachment, Man Handled, Snaps, Estación Once, Unbroken Circle y The White Lotus, la cual opta a la friolera de 20 galardones.

Pam&Tommy, el biopic en el que Lily James y Sebastian Stan dan vida a Pamela Anderson y Tommy Lee podría llevarse cuatro premios y Julia Garner, quien dará vida a Madonna en una película autobiográfica que ya está en marcha, parte como una de las favoritas a Mejor Actriz de Miniserie por ¿Quién es Anna?.