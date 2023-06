Las 11 mejores series LGTBIQ+ para celebrar el Orgullo que son pura emoción

Por qué verla: Si aún no la has visto, no sabes qué maravilla te estás perdiendo. De obligado visionado más allá de su más que orgánica inclusión de una protagonista a la que le atraen las chicas, 'In my skin' supone la dura pero justa representación de una adolescente que lucha por ser feliz y encontrar su propia identidad a pesar de tener una vida que no ha elegido.