Julia Garner, la Madonna perfecta según Universal Pictures

A día de hoy, raro es que un personaje icónico como Madonna no cuente con una película autobiográfica que logre reflejar cómo esta artista ha revolucionado la industria del entretenimiento en general y de la música en particular. Controvertida, provocadora y libre, la cantante ha logrado mantenerse en la cima desde sus primeras intervenciones en los escenarios a mediados de los 80, cuando lanzó su primer disco, titulado 'Like A Virgin'. Desde entonces, ha ofrecido una serie de perfiles a cada cual más favorecedor, y nunca ha dejado de brillar.

De ahí que lo de su biopic sea algo que lleve escrito desde hace tiempo. Fue hace dos años, en 2020, cuando la autora de 'La Isla Bonita' comenzó a plantear la narración de su historia en formato cinematográfico, una película que estaría dirigida por ella y que comenzaría a escribir junto a Diablo Cody, guionista estadounidense conocida por su trabajo en 'Juno', película por la que recibió el Oscar al Mejor Guion. Con un precedente como este, nadie podría dudar de que lo que tuvieran entre manos iba a ser algo muy especial.

El problema estaba, como suele ser habitual, en su casting de actores, que no se tornaba nada fácil para encontrar a la Madonna Louise Ciccone idónea. Desde que se supiera que la artista de 'Conffesions On A Dance Floor' estaba planteando realizar esta cinta, han sido varios nombres de actrices que se han incluido entre las candidatas. Entre ellas, Julia Fox, actriz que saltó a la fama por 'Diamantes en bruto' y que se ha convertido en uno de los personajes públicos más excéntricos del entretenimiento (basta con ver su último 'outfit' con el que fue a un supermercado para confirmarlo).

Otras de las actrices que conforman la lista de candidatas son Florence Pugh, las estrellas de 'Euphoria' Alexa Demie y Sidney Sweeney, Odessa Young, Bebe Rexha, Sky Ferreira y un sinfín de rostros conocidos que podrían estar compitiendo por el papel protagonista. Sin embargo, tal y como ha adelantado 'Variety' en exclusiva, Universal Pictures se lo ha ofrecido a la actriz Julia Garner, protagonista de '¿Quién es Anna?' y 'Ozark'. Por el momento, el equipo de la intérprete estaría considerando esta oferta, de la que se espera una pronta confirmación.

Este medio también ha recordado que la película estará ambientada en los primeros años de Madonna como artista y finalmente será Donna Langley quien figure en los créditos de guion, así como Amy Pascal (que tiene en su haber diferentes cintas de Marvel y 'Barbie', la película en la que actualmente trabajan Margot Robbie y Greta Gerwig) en los de producción.