¡Las Kardashian vuelven a la televisión! Todos los detalles de su nuevo 'reality' (que se estrena... muy pronto)

Nuevo año, nuevo proyecto millonario. La familia más mediática del 'star system' ha publicado un pequeño avance de su esperadísimo 'The Kardashians' ¡y viene cargado de buenas noticias!

SILVIA VÁZQUEZ

El 2022 no ha hecho más que empezar y las hermanas Kardashian-Jenner ya nos han regalado el primer sorpresón del año al compartir con todos sus fans el 'teaser' oficial de su nuevo y esperado 'reality show', 'The Kardashians'. Y, como cualquier proyecto que tocan, todo parece indicar que será un éxito absoluto (y más después del vacío que dejó en nuestros corazones el final de 'Keeping up with the Kardashians' el pasado mes de junio después de 14 años y 20 temporadas mostrándonos el día a día del 'klan').

Poco después de anunciar que ponían fin a su andadura en la cadena estadounidense E!, la familia confirmó que no se alejaría demasiado de la pequeña pantalla, ya que habían cerrado un acuerdo con Disney para seguir compartiendo los pormenores de su vida (repleta de bombazos, dramas y giros inesperados) con su legión de seguidores. En concreto, se han aliado con Hulu, una de las plataformas de contenidos a la carta de la factoría (por lo que es probable que los episodios se emitan en España a través de Disney +); y, aunque breve, el primer adelanto ¡es puro oro!

Este vídeo de apenas 15 segundos en el que nos felicitan el nuevo año da el pistoletazo de salida al 'reality show' en el que, pese a los rumores de los últimos meses, podremos ver juntas de nuevo a Kim, Kourtney y Khloé Kardashian y a Kendall y Kylie Jenner, acompañadas como siempre por la matriarca y artífice de su popularidad, Kris Jenner. Y, por si quedaba alguna duda, Rob, el único hermano del 'klan', ni está ni se le espera, por lo que la gran incógnita, por el momento, es la participación de Caitlyn Jenner.

De esta forma, el tráiler viene a desmentir los supuestos problemas familiares que llenaron titulares a raíz del fin de su anterior programa y que se intensificaron con las ausencias de la tradicional felicitación navideña de Kim, en la que no estuvieron presentes algunas de sus hermanas.

Aunque no se han dado fechas concretas, la cadena promete que el estreno será muy pronto, por lo que no tendremos que esperar mucho para enterarnos de primera mano de todo lo que ha pasado en las vidas de las famosísimas empresarias en este tiempo. Y hay mucho: la mediática ruptura de Kim y Kanye West y su nueva relación con Pete Davidson (el ex de Ariadna Grande); el apasionado romance de Kourtney con Travis Barker, con quien se ha prometido; el segundo embarazo de Kylie junto a Travis Scott... ¡y mucho más!