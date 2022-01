El posado de Kylie Jenner embarazada de millones de 'likes'

La fotografía de la empresaria presumiendo de tripita mientras espera al que será su segundo hijo junto a Travis Scott ha vuelto a batir todos los récords.

Julia García

"Nuevo año, nuevos comienzos. Nos vemos pronto" escribía la plataforma de contenidos Hulu en sus redes sociales para promocionar el primer teaser de The Kardashians, el nuevo reality show protagonizado por una de las familias más famosas del momento. En dicho video se veían algunas imágenes de Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie junto a la matriarca, Kris Jenner, mientras se podía leer el siguiente texto: "Cuando la cuenta atrás hacia el año nuevo termina, comienza la cuenta atrás hacia el nuevo show". El programa recoge el testigo del exitoso Keeping up with the Kardashians que terminaba en el 2021 y aún no se sabe cuál es la fecha oficial del estreno que previsiblemente llegará en los próximos meses.

Es muy probable que los nuevos episodios coincidan con el nacimiento del segundo hijo de Kylie Jenner. La pequeña de las hermanas será mamá de nuevo junto a Travis Scott tal y como anunció el pasado mes de septiembre cuando ella publicó en su perfil de Instagram un vídeo en el que se muestran diferentes fases del embarazo y que comienza con un primer fotograma en el que aparece la prueba de embarazo, donde se puede leer “positivo” y al padre del bebé abrazando a su pareja.

Poco se había pronunciado la empresaria desde entonces con temas que fueran más allá del lanzamiento de primera colección de bikinis o temas relacionados con su firma cosmética, sobre todo teniendo en cuenta la desgracia ocurrida el pasado mes de noviembre cuando en un concierto de Travis Scott en el festival Astroworld en Houston se desató el pánico y provocó una avalancha humana que se saldó con ocho muertos y decenas de heridos. Pero ahora, cuando acabamos de despedir el año y nos enfrentamos a una nueva etapa, ha querido hacer balance sobre lo acontecido en los últimos meses en su vida.

Kylie Jenner ha dado dicho adiós al año con un posado en blanco y negro en el que presume de embarazo reflexiona de la siguiente forma: "A medida que se acerca el 2022, he estado reflexionando sobre este último año y las bendiciones que trajo, pero también las muchas angustias que tuvo. Nunca olvidaré este año y todos los cambios significativos que hizo en mi vida. Rezo para que este nuevo año esté lleno de mucho amor para todos ustedes y espero que todos se mantengan sanos y salvos durante este tiempo", puede leerse junto a la imagen que, en menos de 24 horas acumula más de 11 millones de 'likes'.

Impresionantes cifras aunque no tanto para la fundadora de Kylie Cosmetics que hasta el 2019 podía presumir de ostentar el título de publicación con más likes de la historia cuando compartió la primera imagen de su hija Stormi tras su nacimiento.