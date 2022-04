Adiós a 'Cuéntame cómo pasó': por qué TVE cancela su serie estrella tras 22 temporadas

La familia más longeva de nuestra televisión se despide después de 21 años en antena. Estos son los motivos y la especial despedida que barajan desde TVE.

Fue el 13 de septiembre de 2001 cuando la familia Alcántara llegó por primera vez a nuestras pantallas y ahora, 21 años, 22 temporadas y más de 400 capítulos después, se acerca el fin de su andadura. Los recientes datos de audiencia ya hacían presagiar lo peor y finalmente parece que RTVE ha decidido no renovar 'Cuéntame cómo pasó', según ha avanzado Bluper.

Aunque a lo largo de los años esta ficción que ha servido como memoria histórica colectiva se ha consolidado como un irremplazable de la noche de los jueves en millones de hogares, lo cierto es que las cifras de su público han caído notablemente en los últimos tiempos. Tanto es así que el estreno de la actual temporada fue el peor de su historia y, sin ir más lejos, el episodio especial dedicado a Herminia que se emitió la semana pasada apenas logró un 6,8% de 'share'.

Sin embargo, Televisión Española quiere despedirse de su buque insignia como se merece y en estos momentos se barajan dos opciones para el final de 'Cuéntame': o bien una temporada corta o bien una 'tv-movie' con la que ponerle el broche de oro a la historia de Antonio, Merche y el resto de los Alcántara.

La noticia llega tan solo unos días antes de que este jueves se proyecte el capítulo 400 de la serie y, aunque todavía quedan por emitirse siete episodios de la temporada 22ª, ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores de la ficción más longeva de Ganga Producciones.

Las reacciones al respecto no se han hecho esperar en las redes, donde los perfiles oficiales se mantienen cautos y parecen desmentir la información. "Lo de que 'Cuéntame' se acaba es un clásico, como los berberechos de Tinín, pero lo cierto es que el jueves que viene celebramos 400 capítulos de ficción española en 'prime time', ¿alguien da más?", bromean en la cuenta verificada de Twitter de la serie. "Realmente estamos en negociaciones con RTVE para ver si renovamos o no, pero como cada año y cada temporada, corremos el mismo riesgo de seguir o no que todos los años", añaden en respuesta a un usuario.

Sea cuál sea su futuro, 'Cuéntame cómo pasó' puede presumir de haber superado duros reveses, como los problemas con Hacienda de sus protagonistas, y de haber resistido con entereza el paso de los años, sirviendo como cantera para un gran número de actores patrios (Ricardo Gómez, Pablo Rivero, Paloma Bloyd, Elena Rivera...) y como altavoz para otros tantos artistas de renombre (Juan Echanove, Pepe Sancho, Terele Pávez...).

Más de 120 galardones a lo largo de su trayectoria ratifican su éxito (entre los que destacan sus premios Iris, Ondas, TP de Oro o el Premio Nacional de Televisión que entrega el Ministerio de Cultura), pero sin duda su gran triunfo será haber narrado la historia reciente de España en primera persona, desde la dictadura franquista hasta la crisis del coronavirus, haciendo partícipe de ello a una legión de fans incondicionales.