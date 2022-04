¿Qué series son las que más hemos consumido en el primer trimestre de 2022? ¿Y qué plataformas preferimos?

¿Qué series crees que son actualmente las más vistas de las plataformas en España? ¿Y qué servicios de streaming son los que más hemos utilizado en lo que llevamos de 2022 (concretamente, en el primer trimestre del año, entre enero y marzo? Probablemente uno de los nombres que te venga primera a la cabeza es 'Los Bridgerton', la ficción de Netflix que, según un primer estudio de 'Hollywood Reporter', bate récords (según dicho informe, en sus tres primeros días de estreno habría alcanzado 193 millones de horas de visionado en todo el mundo, es decir, un récord para una serie de habla inglesa en la plataforma). ¿Tal vez pienses a continuación en 'Café con aroma de mujer' y el regresado empoderamiento de las telenovelas latinas?

Ahora, un nuevo informe, el Barómetro OTT de Geca, señala, sin embargo, que las series que más hemos visto en España en los tres primeros meses y que componen nuestro Top 10 son otras (posiblemente, a esto contribuya que 'Los Bridgerton' se estrenó el día 25 de marzo, por lo que solo ha tenido una semana para igualar los números de otras producciones y su posición podría varias ostensiblemente en la siguiente oleada. Actualmente ocupa la 19).

Pues bien, según su información, la serie más vista en España es una española, 'La casa de papel' (Netflix), con una cuota de pantalla del 32,2 %. Aunque puede sorprenderte porque hace tiempo que se estrenó el último episodio de esta ficción coral, el dato no es tan extraño si se tiene en cuenta que lleva años arrasando dentro y fuera de nuestras fronteras desde que Netflix comenzó a emitirla en 2017.

La seguiría la también española y, sobre todo, veterana 'La que se avecina', que emite Amazon Prime (27,5%), que volvió con nuevos capítulos en marzo y que promete una temporada 13 con muchas novedades (y que siempre ha capitaneado, como la anterior este tipo de ránkings).

En el tercer puesto, sin embargo, se consolida una ficción internacional: 'El juego del calamar', de Netflix (27,3%), que sigue ganando posiciones desde que en 2021 revolucionara las listas de lo más visto mientras esperamos a su prometida segunda entrega.

El top 10 (que puedes ver más abajo) cuenta con otras series como 'The Good Doctor', 'Anatomía de Grey', 'Aquí no hay quien viva', 'El cuento de la criada', 'The Walking Dead', 'Vikingos' y 'El pueblo'. Este es el listado completo:

LOS 10 CONTENIDOS MÁS VISTOS EN 2022

1. La casa de papel (32,2 %)

2. La que se avecina (27,5 %)

3. El juego del calamar (27,3 %)

4. The Good Doctor (25,9 %)

5. Anatomía de Grey (21,4 %)

6. El cuento de la criada (20,1 %)

8. The walking dead (19,3 %)

9. Vikingos (19,2 %)

10. El pueblo (17,4 %)

En cuanto a los contenidos "más valorados" en estos tres meses, hay que señalar que los espectadores son bastante coherentes y las ficciones que mejor valoradas están, por lo general figuran entre las más vistas. Eso sí, 'Café con aroma de mujer', por ejemplo, que sí figura entre las mejor valoradas, no aparece en las más vistas. Lo mismo ocurre con 'Los Bridgerton'.

LAS 10 SERIES MEJOR VALORADAS

1. La casa de papel

2. La que se avecina

3. The walking dead

4. The Witcher

5. Los Bridgerton

6. Vikingos

7. El cuento de la criada

8. Café con aroma de mujer

9. Anatomía de Grey

10. The Good Doctor.

'Vikingos: Valhalla': el estreno absoluto más visto

El estudio también tiene en cuenta otros datos, como que la continuación de 'Vikingos', la serie 'Vikingos: Valhalla' es el estreno absoluto más visto del trimestre con un 10,2%. En esta categoría también asoman 'El timador de Tinder' (9,0 %) y 'Soy Georgina' (8,7 %).

En cuanto a escaladas y ascensos, hay que destacar a 'El Internado: las Cumbres' (8,6%), que registra su segundo mejor resultado histórico con su nueva temporada y 'La Unidad' (6,9 %) logra el mejor hasta la fecha.

LA PLATAFORMA CON MÁS USUARIOS

Netflix revalida su liderazgo como la plataforma con más usuarios con un 73,8 %, seguida de Amazon Prime Video, con un 67,3 %. En tercer lugar se sitúa HBO Max, que experimenta un gran ascenso y traspasa por primera vez el 30 % (alcanza el 30,01 %)

Le siguen Disney + (29 %), Movistar + (26,2 %), Movistar+ Lite (5,9 %), Atresplayer Premium (5,8 %), Filmin, que también muestra un gran crecimiento (3, 7 %) y Mi Tele Plus (3,1 %).

LOS CONTENIDOS MÁS VISTOS POR PLATAFORMA

Por último, el informe también revela cuáles son las series más vistas por plataformas, es decir, las preferidas de cada servicio de streaming. Apunta:

Netflix:

1. La Casa de papel

2. El juego del calamar

3. Élite

4. The Witcher

5. Gambito de Dama

Prime Video

1. La que se avecina

2. The Good Doctor

3. El cuento de la criada

4. Anatomía de Grey

5. El pueblo

Disney +

1. The Mandalorian

2. Los Simpson

3. Loki

4. Perdidos (Lost)

5. El libro de Boba Fett

Movistar+

1. Los Simpson

2. La Unidad

3. Modern Family

4. Hierro

5. Castle

HBO Max

1. Juego de tronos

2. Vikingos

3. The walking dead

4. Euphoria

5. Chernobys

Atresplayer Premium

1. Veneno

2. ByAnaMilan

3. FoQ: el reencuentro

4. Los Protegidos: el regreso

5. Cardo.

