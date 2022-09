Ana de Armas, contra la calificación restrictiva de 'Blonde': "Hay películas con más sexo que esta"

Es la primera película de Netflix calificada para mayores de 18 años

Ya va quedando menos para que 'Blonde' llegue al Festival de Cine de Venecia y la verdad es que parece que no vemos la hora en que la película aterrice en Netflix. Será el próximo 28 de septiembre cuando podamos ver, al fin, la última película protagonizada por Ana de Armas, tras meses de constantes rumores acerca del contenido del metraje, basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates. Debido a que esta ofrece un perfil de la actriz muy diferente al conocido por otros autores biográficos como Donald Spoto, no hay dudas de que no va a dejar indiferente a nadie.

Y es que la cinta ha recorrido un camino lleno de obstáculos y por pocas nos quedamos sin ella ni en la pequeña ni en la gran pantalla. Todo se debe a que su estreno se ha ido retrasando en festivales internacionales como el Festival de Cine de Sundance o el Festival de Cine de Berlín en 2022. Sin embargo, este periplo viene de lejos, ya que tampoco llegó a este tipo de expositores en 2021 porque estos renegaban de ella a raíz de una serie de comentarios que apuntaban inicialmente a que en una de las escenas se incluía sexo oral durante la menstruación.

De hecho, el propio director de la película, Andrew Dominik, llegó a reconocer que 'Blonde' "ofenderá a todo el mundo" por incluir algunas escenas poco recomendables para menores, alimentando así los comentarios acerca de la esperadísima película. Recientemente, a tan solo unos días de su llegada a las pantallas de Venecia (su estreno, según la agenda, está previsto para el 8 de septiembre, tan solo dos días antes del cierre del festival), Ana de Armas ha criticado la calificación restrictiva de su último trabajo.

"Muchas otras series y películas son más explícitas y tienen más contenido sexual", ha comentado la actriz en declaraciones para L'Officiel. "Para contar esta historia era importante mostrar todos esos momentos en la vida de Marilyn que la llevaron a terminar como lo hizo. Necesitaban ser explicados. Todos [en el reparto] sabíamos que nos moveríamos por un terreno incómodo. Yo no fui la única", ha puntualizado. Conviene recordar, en este caso, que 'Blonde' será la primera película de la plataforma de contenido en 'streaming' con calificación NC-17, la más restrictiva por edades en Estados Unidos. Este sería el equivalente a la recomendación para mayores de 18 años en España.

En mitad de estos comentarios, otros medios estadounidenses como 'Empire' apuntan a que hay un plano muy concreto que creará cierta incomodidad en los más conservadores. "[Se trata de] una película que desafía los límites cinematográficos y empuja los tabúes culturales, alterna entre blanco y negro y color, cambia de relaciones de aspecto, cámaras corporales, un plano subjetivo vaginal, diálogos con un feto y tomas cámara en mano". Desde luego, de ser cierto, la polémica vuelve a estar servida.