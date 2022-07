Joyce Carol Oates ha asegurado que la actriz "perdió su identidad"

Noelia Murillo

Ya va quedando menos para poder disfrutar de una de las películas más esperadas de la historia del cine contemporáneo. No tanto por su reparto o la espectacularidad de la cinta sino, más bien, por la infinidad de incógnitas que esta ha generado. En realidad, llevamos hablando de 'Blonde' más de un año, sin tener demasiada idea de lo que se va a incluir en ella y el grado de realidad que esta va a aportar, teniendo en cuenta que no se trata de una biografía al uso.

Y es que la novela de Joyce Carol Oates, publicada en el año 2000 y que ha llegado a España gracias a la editorial Alfaguara, combina elementos de ficción con otros que sí sucedieron y experimentó la propia actriz a lo largo de su efímera vida, teniendo en cuenta que falleció de manera prematura a la edad de 36 años. Dividido en tres secciones, que se corresponderían a la infancia, adolescencia y edad adulta de la estrella de cine, en la edición española podemos sumergirnos en hasta casi 1.000 páginas llenas de curiosidades y tristezas.

Porque mucho se ha dicho sobre la protagonista de 'Con faldas y a lo loco' y biografías como la escrita por Donald Spoto, reconocido autor también de otra que no tiene pérdida, de Audrey Hepburn, pero la cultura popular no ha ahondado tanto en el perfil menos glamuroso de Marilyn Monroe. Sobre ello ha querido hablar la autora de 'Blonde' en el marco del Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel (NIFFF), que ha tenido lugar estos días en Suiza.

Tal y como afirma la novelista, la actriz falleció en una situación económica mucho peor de la que cabría esperar, teniendo en cuenta que hoy todo su imaginario genera mucho dinero. "Ganó fama mundial, pero se creó una identidad con la que no podía vivir. Una identidad con la que hizo mucho dinero para muchos hombres, pero no tanto para ella misma. Cuando murió, no tenía suficiente dinero para un buen funeral", ha asegurado Carol Oates, que ha adelantado qué podría haber sido lo que acabó con su vida.

"A medida que Marilyn envejecía, le seguían dando esos papeles que interpretaba una joven estrella, y se sentía humillada. No puedes seguir interpretando a esta rubia tonta que se acerca los 40 años", se ha aventurado a decir. En ese sentido, ha insistido en que este tipo de roles en la gran pantalla, como el interpretado en 'La tentación vive arriba' o 'Los caballeros las prefieren rubias', le generaron una gran insatisfacción a nivel personal y profesional. "Algunos creen que se suicidó. Yo no lo creo necesariamente. Creo que pudo morir de algo parecido a la desesperación extrema", ha puntualizado.

Conviene recordar que 'Blonde' llegará a Netflix el próximo 23 de septiembre tras una serie de retrasos en su estreno debidos, tal y como apuntan muchos medios, a que la película no lograba superar el sistema de calificaciones de la plataforma. La protagonista de la cinta será Ana de Armas, quien guarda un extraordinario parecido con la actriz, tal y como hemos visto en las primeras imágenes del tráiler. Además, estará dirigida por Andrew Dominik, que ha llegado a asegurar que la película "ofenderá a todo el mundo". El espectáculo está servido.