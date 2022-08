Primeras críticas de 'Blonde': a algunos no les gusta el acento de Ana de Armas

La película llegará a Netflix el próximo 23 de septiembre

Para una película que ya ha dado mucho de qué hablar incluso antes de revelar algunas de sus imágenes, no es de extrañar que ya haya suscitado también ciertas críticas a partir de estas mismas. Y es que 'Blonde' no solo es una de las películas más esperadas del año, pendiente de estreno en Netflix el próximo 23 de septiembre, sino que también es la que probablemente determine el camino de su protagonista en Hollywood. Apenas queda nada de aquella Ana de Armas que llegó a Estados unidos sin saber nada de inglés, la actriz ahora arrasa allá donde va y tiene motivos suficientes para hacerlo.

Uno de ellos es su gran valentía para ponerse al frente de una producción de estas características, teniendo en cuenta que se trata de uno de los personajes más famosos y más estudiados de la historia del cine. Tanto las interpretaciones como los gestos de la actriz se han analizado al detalle por críticos y biógrafos que han querido sacar alguna conclusión adicional al ya completísimo perfil de la actriz. Por ese motivo, entendemos que debe ser realmente difícil aportar algo nuevo en una película sin demostrar cierta ambición muchas veces confundida con la envidia.

Por el momento, tenemos la certeza de que el trabajo de caracterización de la cinta ha sido insuperable, ya que el reparto que la conforma encaja a la perfección en la historia que se trata. A pesar de que Adrien Brody y Bobby Cannavale están extraordinarios, como Arthur Miller y Joe DiMaggio, respectivamente, sin duda todas las miradas se han centrado en el rostro, el pelo y el vestuario de Ana de Armas. Diferencias lógicas aparte, nadie podría decir que no se ha buscado definir las características facciones de Marilyn, así como sus ondas rubias y la forma de sus cejas.

Una vez pasado el filtro visual, algunos espectadores, que solo han tenido acceso a los dos tráilers que ya se han adelantado en los últimos meses, se han fijado en el acento de la actriz, que no parece haber convencido del todo. En este sentido, conviene mencionar que Ana de Armas le dijo previamente a The Times of London que pasó casi un año entero trabajando en su acento para 'Blonde', algo que definió como "agotador" y "una gran tortura". A juzgar por las imágenes, sí que ha logrado adaptar su tono de voz al característico y susurrante de Marilyn, pero no parece haber sucedido lo mismo con su dicción y su oratoria, según estos espectadores.

No obstante han sido los dueños del patrimonio de la protagonista de 'Con faldas y a lo loco' quienes han salido en defensa de la también actriz de 'Puñales por la espalda', a pesar de que la película no cuenta con su beneplácito. "Cualquier actriz que se meta en ese papel sabe que tiene grandes zapatos que llenar. Basándonos solo en el tráiler, parece que Ana fue una gran elección de reparto ya que captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn. ¡No podemos esperar a ver la película en su totalidad!", ha comentado el presidente de entretenimiento de Authentic Brands Group (ABG) y propietario de dicho patrimonio, Marc Rosen.