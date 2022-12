¿Por qué nos altera tanto la Navidad? Te contamos cómo sobrevivir a estas fechas y no desfallecer en el intento

Para superar la situación y salir mentalmente airosa de estos acontecimientos, Laura Cerdán recomienda atreverse a celebrar unas fiestas más acordes a lo que nos apetece. “Puede ser muy útil simplificar compras, compromisos y encuentros siempre que sea posible. Por ejemplo, hay personas que se ven obligadas a gastar mucho dinero en los regalos navideños. Un paso es adaptarlos a nuestra economía rompiendo la ‘tradición familiar’ de gastar determinada cantidad. Marcar los propios límites es necesario”. Por otro lado, dice esta psicóloga, si durante el año no vemos a un pariente porque la relación no es buena, quizá debemos plantearnos no asistir a esa comida en familia y si no podemos evitarlo, debemos rebajar las expectativas al respecto y aceptar que no será un encuentro maravilloso. “Eludir temas de conversación que puedan suponer conflicto también nos puede ayudar”.