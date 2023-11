Este es el método más efectivo (y sencillo) para limpiar tu freidora de aire sin esfuerzo

Según cuenta Bego desde su perfil de la red social, este es ideal para la limpieza diaria, es decir, cuando no tiene restos demasiado incrustados o pegados. Lo primero que tendremos que hacer será cubrir la rejilla con agua. Tras esto, cortamos dos o tres rodajas de limón y las echamos en la cubeta. Una vez que el agua con limón esté en la máquina, simplemente, tendrás que poner en marcha el programa en ‘patatas fritas’, si es que tu modelo de freidora lo incorpora, o bien, marcar 15 minutos a 200 grados. Una vez terminado este proceso, saca el recipiente y comprobarás toda la grasa que ha conseguido eliminar, sin necesidad de frotar. Después, lo único que tendrás que hacer es desenchufar el electrodoméstico y, cuando se haya enfriado un poco, pasar un paño por el interior, aprovechando el vapor generado para lograr mejores resultados. Además, es importante que no te olvides de limpiar, con el mismo trapo, también la resistencia, es decir, la zona superior. Eso sí, ten en cuenta que esta es «la parte mas sensible y delicada. Es suficiente con pasar una bayeta con suavidad, ya que el vapor habrá desprendido toda la grasa. No te obsesiones con sacarle brillo, ten en cuenta que la temperatura que alcanza mata todo tipo de gérmenes. Si, aun así, estás preocupado por la suciedad en esa zona, prueba con piedra blanca y cepillo de dientes», explica Bego. Por último, sólo tendrías que limpiar la cubeta con un estropajo suave y tu lavavajillas habitual.