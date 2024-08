Cómo saber si merecen la pena las segundas oportunidades amorosas

Lo importante es recordar que JLo se preguntaba “Y el anillo, ¿para cuándo?” y que al parecer, puede haber varios anillos en esta vida, por lo que no tiremos la toalla cuando las relaciones no salen bien, analicemos con cautela los motivos de la primera ruptura si nos planteamos volver con una ex pareja y pensemos que si Cupido parece no estar de tu parte, tampoco lo está del de Jennifer Lopez. Mal de muchos (famosos), consuelo del resto, ¿o no?