¿Es de verdad la monogamia el futuro?

“Tan solo el 51% de los españoles encuestados se identificó como 100% monógamo. Hasta hace nada, la no monogamia era un nicho, pero estamos ante una revolución que ya ha llegado a la mitad de la sociedad. En Europa, España es nuestro primer mercado, pues son más de 1,8 millones los españoles que se han inscrito”, comenta a ‘Woman’ Christoph Kraemer, Director General Europa de Ashley Madison. Los datos de la encuesta puesta en marcha por el portal de citas indican que el 11 % de los encuestados indicó que el motivo por el que abrió su relación principal fue haber descubierto que su pareja les estaba siendo infiel, pero es esencial diferenciar entre no monogamia e infidelidad. “La monogamia puede desembocar en la infidelidad, pues para algunos, ser monógamo es algo antinatural, algo que es comprensible si tenemos en cuenta que la efervescencia amorosa dura entre uno y dos años. En otras parte de Europa quizás son más honestos y son menos infieles. Creo que cuanto más monogamia hay, más infidelidades hay, porque al final mucha gente no quiere estar en un sistema cerrado. Una relación abierta es una no monogamia no declarada y no hay infidelidad, pero hay casos en los que lo hay. Tube un caso de una pareja que tenía una relación abierta en la que podían tener hasta tres banderas verdes para tener sexo con otras personas al año. Sin embargo, ella se enteró de que él había hecho hasta cinco. Ella sintió una inmensa traición y consideró que lo que su pareja había hecho sí era una infidelidad. Se supone que la no monogamia declarada es para que haya menos engaños, pero como podemos ver, puede haber la paradoja de la paradoja. Por eso, es esencial que haya normas”, asegura Lara Ferreiro, psicóloga de Ashley Madison.