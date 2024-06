Cómo gestionar una ruptura tras una relación tóxica: las claves para superar las secuelas

Aunque si hay algo claro es que , "para superar una ruptura de forma productiva, primero hay que vivir el duelo de la relación". No quieras correr, porque puede volverse en tu contra. "Date la oportunidad de sentir y expresar todas tus emociones" y "no te preocupes si tus sentimientos no tienen sentido, no pongas restricciones a lo que debes o no debes sentir; no hay nada correcto o incorrecto a la hora de afrontar una ruptura".