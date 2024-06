Qué es el apego evitativo y cómo afecta a la pareja

Cada pareja es un mundo por lo que no hay un patrón general para aplicar en todos los casos, sin embargo, sí es posible resaltar que la comunicación entre la pareja es imprescindible, "expresando las necesidades propias y lo que nos hace sentir mal, pero entendiendo también que no todas las personas son compatibles". Es importante señalar qué experiencias o traumas nos han llevado a esa situación, "detectar los límites de lo que ofrecemos y nos ofrecen de manera realista favorecerá el no empeñarse en tirar adelante un vínculo forzado que acabará mal", explica el médico especialista.