Actitud Rosalía: Cómo coincidir con tu ex en el trabajo o en un evento sin perder la cabeza

Aunque a Rosalía la jugada le salió redonda (al menos, no hay ningún rumor que señale que el encuentro con su ex pareja fuera problemático), nos preguntamos cómo prepararnos mentalmente cuando sabemos que nos vamos a encontrar con nuestro ex en un evento de trabajo o en una celebración. La psicóloga Lara Ferreiro asegura que antes de nada, hemos de diferenciar qué tipo de relación tenemos con nuestra ex pareja. “Están los enemigos, que son quienes se odian; esas ex parejas en las que una de las partes no ha cicatrizado el duelo porque quizás haya habido una humillación pública, unos cuernos, una ruptura al haberse interpuesto una persona más joven… Si las rupturas son sucias, este tipo de relaciones son habituales, porque cuando nos hacen mucho daño, es complicado gestionar el duelo. Por eso creo que cuando hay tercera personas es siempre más complicado. Luego están los amigos, que son quienes quizás ya no sentían nada el uno por el otro y con el tiempo, han puesto en marcha una relación de amistad, y por último están los civilizados, que son los políticamente correctos, los más cordiales. Aunque la ruptura fuera algo tumultuosa, son racionales y son capaces de saludarse en eventos de empresa tranquilamente, por ejemplo”, dice.