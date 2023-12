Los mejores trucos para no engordar esta Navidad y disfrutar comiendo

Sabemos lo difícil que resulta en Navidad mantener la disciplina en esto, por eso nunca es una buena idea ponernos ahora a dieta y lo mejor es centrar nuestro objetivo en mantenernos en nuestro peso y no ganar esos 3-5 kilos que la mayoría suele sumar en estas fechas. Olvídate de que la Navidad es la excusa perfecta para darnos esos caprichos culinarios a los que nuestro cuerpo no está acostumbrado y que nos pueden jugar una mala pasada. De ahí la necesidad de poner en marcha un plan basado en no pasar hambre y minimizar el consumo de productos que no nos aportan nada a nivel nutricional.