Cómo hacer guacamole casero: la receta fácil y sabrosa que te hará sentir en México

El éxito de la comida mexicana en nuestro país no solo se limita únicamente a esta salsa tan aclamada, también lo vemos en la apertura de todo tipo de restaurantes mexicanos que abarcan desde comida rápida propia de este país hasta espectaculares espacios de diseño con recetas recónditas. La clásica michelada, los tacos, el mezcal... A fecha de hoy son pocos los que no conocen o no han probado este tipo de platos ligados a la gastronomía de los aztecas sin salir de España.