Los alimentos con más hidratos de carbono o por qué es importante vigilarlos en tu dieta

Los hidratos de carbono son los nutrientes encargados de proporcionar energía al cuerpo a través de la glucosa, popularmente conocida como azúcar en sangre. "En la población general se suele abusar de este grupo de alimentos y no siempre vienen de las fuentes óptimas", advierte, a la vez que señala que "los hidratos de carbono son el macronutriente más prescindible en nuestra alimentación (no como la grasa y la proteína), por lo que si por ejemplo nuestro objetivo es bajar grasa corporal y no realizamos mucha actividad física, podemos probar a reducirlos para conseguirlo". La misma Laura advierte que hay que diferenciar cada persona, las necesidades o el objetivo del régimen alimentario a seguir. "En algunas dietas muy estrictas llegan incluso a eliminarse, lo cual puede provocar que pasemos hambre, nos puede generar ansiedad por comerlos o incluso puede que durmamos peor", explica, siendo haciendo alusión a la importancia de ponerse en manos de expertos antes de evitarlos.